Des voleurs rusés ciblent les voitures dans le centre-ville de Dinant: «Je suis persuadé qu’ils ont utilisé le système Keyless car mes portières se verrouillent automatiquement», affirme Jean-Charles, une victime

Jeudi, la zone de police Haute-Meuse a une nouvelle fois mis en garde la population contre les vols dans les voitures. Le phénomène semble frapper plusieurs entités de notre région et parmi les plus touchées, on retrouverait celle de Dinant, où des vols ont encore eu lieu de la semaine.

Plusieurs voitures ont été ouvertes dans le centre de Dinant. - JLP

Plusieurs Dinantais ont été victimes des trucs et astuces des voleurs.