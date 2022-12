Netflix Belgique: quelles sont les nouveautés sur la plateforme de streaming en janvier 2023? La plateforme de streaming débute bien l’année avec pas mal de contenus. Voici les immanquables de janvier 2023. Netflix

Par Xavier Verheyden

Les immanquables « Kaléidoscope » (mini-série) – le 1er janvier Kaleidoscope est une nouvelle série d’anthologie qui retrace l’histoire d’un casse sur une période de 25 ans durant laquelle des braqueurs expérimentés, talonnés par les forces de l’ordre, tentent de pénétrer une chambre forte protégée par une équipe de sécurité surdouée pour récupérer le butin du siècle. Chaque épisode révèle une pièce d’un puzzle complexe sous l’angle de la corruption, de la cupidité et de la vengeance, ainsi que les mécanismes de loyauté et de trahison qui ont présidé à l’affaire. Comment l’équipe de braqueurs a-t-elle organisé le casse ? Qui s’en est sorti sans se faire prendre ? Et qui est digne de confiance dans cette histoire ?

de videos « Vikings : Valhalla » (saison 2) – le 12 janvier

« Vikings : Valhalla » se déroule il y a plus de mille ans, au début du XIe siècle, et relate les aventures héroïques de quelques-uns des Vikings les plus célèbres de tous les temps, l’explorateur légendaire Leif Eriksson (Sam Corlett), sa fugueuse sœur au caractère bien trempé, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) et l’ambitieux prince du Nord, Harald Sigurdsson (Leo Suter). Dans la saison 2, nous retrouvons nos héros peu après la tragique chute de Kattegat, un événement qui a brisé leurs rêves et changé leur destin. Devenus soudainement des fugitifs en Scandinavie, ils se voient contraints de mettre leurs ambitions et leur courage à l’épreuve au-delà des fjords de Kattegat.

de videos « Sky Rojo » (saison 3) – le 13 janvier Les nouveaux épisodes se déroulent six mois après l’affrontement final. Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) et Gina (Yany Prado) prennent conscience que la paix n’est qu’un répit trompeur entre deux périodes de terreur. Lorsque leur nouvelle vie explose en mille morceaux, elles comprennent que le passé ne disparaît jamais et qu’elles devront l’enterrer pour de bon si elles veulent être libres. Enterrer le passé… ou Romeo (Asier Etxeandia) – au choix. « En Place » (série) – le 20 janvier En Place est une comédie créée par Jean-Pascal Zadi et François Uzan, réalisée par Jean-Pascal Zadi qui incarne Stéphane Blé, un éducateur idéaliste qui se retrouve propulsé dans la course présidentielle par accident. Avec : Jean-Pascal Zadi, Eric Judor, Benoît Poelvoorde de videos « Pamela, a Love Story » (film) – le 31 janvier Portrait intime et sensible d’une véritable bombe au succès planétaire, Pamela, a love story suit la trajectoire personnelle et professionnelle de Pamela Anderson, depuis ses débuts anonymes jusqu’à son statut de sex-symbol international, d’actrice, de militante et de mère aimante. Pour le reste côté films… « The Pale Blue Eye » – le 6/01 « Kai, l’autostoppeur à la hachette » – le 10/01 « Le bruit de la colère » – le 11/01 « Jung_E » – le 20/01 Pour le reste côté séries… « Madoff » – le 4/01 « La vie mensongère des adultes » – le 4/01 « Vengeances » – le 5/01 « Copenhagen Cowboy » – le 5/01 « Ginny & Georgia » (saison 2) – le 5/01 « Sexify » (saison 2) – le 11/01 « Makanai : Dans la cuisine des maiko » – le 12/01 « Sky Rojo » (saison 3) – le 13/01 « Break point » – le 13/01 « That 90s Show » – le 19/01 « 100 % Physique » – le 24/01