Un immeuble de la rue de Stavelot à Liège évacué en raison de fuites d’eau

Ce vendredi en début d’après-midi vers 13h, une fuite d’eau due à l’implosion d’un vase d’expansion d’une chaudière est intervenue dans un immeuble de la Maison liégeoise rue de Stavelot, 16 à Liège, dans le quartier des Vennes. Il n’y a pas eu de blessé. L’incident est survenu au quatrième étage. Six appartements ont été touchés par ces inondations inattendues et tous les plafonds ont été endommagés. L’immeuble a été évacué et les habitants, sept ou huit personnes, ont été relogés dans un hôtel liégeois.

La rue de Stavelot a été bloquée à la circulation le temps de l’intervention des pompiers.