Coronavirus: la Commission européenne conseille aux États membres de renforcer les procédures de test

La Chine, qui a récemment abandonné sa politique « zéro Covid », est victime de la plus importante recrudescence de cas de coronavirus au monde. Les Chinois étant autorisés à voyager librement à partir du 8 janvier, plusieurs pays, dont le Japon, les États-Unis, l’Espagne et l’Italie, ont déjà indiqué vouloir imposer des restrictions aux voyageurs venant de ce pays.

La vague de contaminations massive qui touche actuellement la Chine a engendré des inquiétudes au niveau international quant à la possible propagation d’un nouveau variant. En Belgique, une réunion du Risk Management Group se tiendra la semaine prochaine.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le problème ne se pose actuellement pas au niveau européen, car la population est globalement bien protégée grâce à la vaccination ou à une contamination antérieure. Le Centre précise également que les variants circulant en Chine sont déjà présents en Europe.

La Commission européenne exhorte désormais les États membres à revoir et, le cas échéant, à renforcer leurs procédures de dépistage du Covid et de « séquençage du génome » qui permet de détecter les nouveaux variants. « Si un nouveau variant fait son apparition, que ce soit en Chine ou dans l’Union européenne, nous devons le détecter rapidement afin de pouvoir réagir avec célérité », a déclaré la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, dans une lettre envoyée jeudi et que l’agence de presse Bloomberg a pu consulter.