N’aviez-vous jamais remarqué ce détail chez Aldi? En faisant ses courses, Jenna fait une découverte qui la rend virale sur les réseaux sociaux: «Ma vie entière a été un mensonge»

Alors qu’elle marchait dans l’un des rayons du magasin, Jenna a pu voir qu’une étiquette affichée devant chaque produit était en train de clignoter. Une véritable découverte pour la jeune femme qui pensait jusqu’alors qu’il s’agissait d’étiquettes en papier, comme le rapporte le Daily Mirror. « Ma vie entière a été un mensonge », a-t-elle démarré dans une vidéo qu’elle a publié sur le réseau social Tik Tok. « Est-ce-que quelqu’un d’autre pensait que les prix étaient affichés sur des étiquettes en papier ? Je ne l’ai découvert qu’aujourd’hui mais c’est le cas dans tous les magasins ou seulement chez Aldi ? Honnêtement, je suis époustouflé. Vraiment époustouflé ».

Depuis lors, la vidéo a récolté pas moins de 4 millions de vues, 286.00 likes et 8.000 commentaires. En effet, nombreux sont les internautes qui ont été également abasourdis par cette découverte. « Attends… quoi ?! », a réagi un internaute. « OH MON DIEU », réagit un autre. D’autres ont également réagi en affirmant être déjà au courant. « Ils ont récemment mis à jour les cartes de prix électroniques pour plus de facilité », a notamment précisé un internaute.