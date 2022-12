Imaginer le Verviers de 2035: Écolo et Etiopia proposent aux citoyens de s’exprimer sur Verviers, avec «Expressions verviétoises»

Donner la parole aux citoyens et imaginer un futur Verviers, dynamique et positif. Voici les objectifs d’Écolo Verviers et Etiopia, le centre de recherche en écologie politique. Pour ces deux entités, une adhésion populaire autour d’un projet de ville est un élément manquant majeur à Verviers. Pour y remédier, elles ont décidé de créer une action : « Expressions verviétoises », pour inviter les Verviétois à imaginer le Verviers de 2035. Une façon de faire participer les citoyens à la construction du Verviers de demain. de videos Créer une impulsion « On a fait un double constat », note Jean-Sébastien Mahu, membre de l’action. « D’une part il y a un dénigrement ancré, beaucoup disent que c’était mieux avant, que la ville est sale, qu’il n’y a rien à faire à Verviers… On a également remarqué qu’il y avait un manque au niveau de la participation citoyenne. Pourtant, il y a plein d’idées et d’expressions existantes au sein de la ville. On a dès lors eu l’idée de donner l’opportunité aux Verviétois de s’exprimer, pour écrire et construire une vision collective de la ville. »

Pour partager ses idées ou réflexions, trois rendez-vous sont programmés. Le premier est prévu le dimanche 15 janvier à 10h30 au hub créatif, à Verviers. Jean-Sébastien Mahu explique le procédé : « On va faire ça sous forme d’ateliers d’écriture. On invite les personnes qui participent à imaginer le Verviers de demain, à proposer des choses pour améliorer la ville. »

Une version audio sera également proposée : « C’est une façon d’être le plus inclusif possible, et de proposer l’action à ceux qui ont certaines difficultés avec l’écrit par exemple. » Les réflexions et autres idées seront ensuite partagées sur le site internet et le Facebook de l’action.

« Expressions verviétoises », c'est une façon de donner l'opportunité aux citoyens de s'exprimer sur ce qu'ils veulent que Verviers devienne pour les années à venir. « C'est un projet qui s'adresse à toutes et tous. On donne comme mission d'imaginer le Verviers de 2035. Ça parait peut-être un peu loin, mais il faut du temps et de l'envergure pour mener des projets à bien. Le projet, c'est vraiment une caisse de résonance, pour porter la parole des citoyens », souligne Jean-Sébastien Mahu.