Liege Airport devient le premier aéroport belge à utiliser le «SAF», un carburant vert

Les installations de carburant d’aviation et le personnel d’avitaillement de Liege Airport sont désormais prêts à travailler avec le SAF, ce carburant qui permet de diminuer de 80 % les émissions de gaz à effet de serre, après des audits et l’adaptation des procédures de réception, de stockage et de distribution.

Le système d’oléoducs de l’OTAN (CEPS), auquel sont connectées les installations de l’aéroport, autorisera par ailleurs le transport de carburants d’aviation durables à partir du 1er janvier 2023. Tout fournisseur de carburant aura donc la possibilité de décharger directement du SAF via des camions-citernes à Liege Airport et d’en injecter de plus grandes quantités dans l’un des points d’admission du système européen de pipelines.