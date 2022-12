Attention, la police avertit tous les automobilistes: cette technique adoptée par les voleurs qui leur permet d’ouvrir votre voiture à distance... sans avoir la clé!

La zone de police de Huy a publié sur sa page Facebook un avertissement important concernant une recrudescence de vols de véhicules, notamment en province de Liège, à l’aide d’une technique bien particulière.

Vous ignorez peut-être ce mode opératoire, utilisé par les voleurs de voitures, mais il est de plus en plus courant. La police l’explique dans son avertissement : « Nous recommandons aux utilisateurs de véhicules munis de clés avec commandes de verrouillage, déverrouillage sans insertion de celle-ci dans une serrure, de ne pas laisser les clés à proximité des murs et châssis de leur maison donnant sur l’extérieur », conseille la police.