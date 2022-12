Réaménagement de l’avenue Princesse Elisabeth à Schaerbeek revu: «On a gagné une bataille»

Si la commune soutient la réalisation des travaux de la partie Sud (boulevard Lambermont-Cage aux Ours) mais se dit prête à revoir sa position sur la partie Nord (boulevard Lambermont-gare de Schaerbeek). « Le conseil communal demande à la Stib d’accepter le principe de poser une modification de permis sur le tronçon Nord et qui sera concertée avec les riverains », a indiqué la bourgmestre f.f. Cécile Jodogne (DéFI) lors du dernier conseil communal de l’année. « Les travaux entre la partie boulevard Lambermont et la Cage aux Ours doivent être entrepris, le collège ne veut pas reporter ces travaux parce qu’ils répondent avant tout à des mesures de sécurité routière – cela englobe surtout les piétons et les utilisateurs des transports publics – car c’est dans ce tronçon que se trouvent les deux arrêts de la Stib (bus et tram). Il y a aussi une obligation de changer les rails. »

Petite victoire pour les Schaerbeekois. Entre l’interpellation citoyenne pour le maintien du réaménagement de l’avenue Princesse Elisabeth et les protestations de riverains et de commerçants, Schaerbeek a décidé de couper la poire en deux.

« L’esprit de la motion est de sortir d’un projet qui est aujourd’hui extrêmement clivant et d’arriver à quelque chose qui soit beaucoup plus rassembleur. Tout le monde a envie qu’il y ait un réaménagement de l’avenue mais c’est le projet final qui ne fait pas l’objet d’un projet très rassembleur », a précisé Cédric Mahieu. « Il y a des éléments dans ce projet qui ne vont pas et qui doivent pouvoir être revus », a ajouté Matthieu Degrez.

De son côté, Angelina Chan a souligné qu’il est « important d’améliorer la sécu des piétons et la configuration de la piste cyclable doit être modifiée et ne doit pas se trouver sur le trottoir ».

« Faire baisser la tension »

« Il s’agit d’un permis obtenu par la Stib. Les travaux sur les voies devraient commencer le 9 janvier. La commune a bien donné l’autorisation de chantier pour le tronçon Lambermont-Cage aux Ours pour le remplacement des voies. Un recours en annulation a effectivement bien été déposé par des riverains et une association contre le permis et un recours en suspension aurait également été déposé. La Stib indique que ses conseillers juridiques ne lui conseillent pas de surseoir à la réalisation de ces travaux. Cependant, le collège, dans sa volonté déclarée de vouloir faire baisser la tension dans le quartier a pris contact avec la Stib et les plaignants qui ont déposé les recours », a rappelé Cécile Jodogne, voulant jouer un rôle de conciliateur. « Il est un peu trop tôt pour donner les résultats de ces réunions mais nous pensons que les relations étaient bonnes et constructives et que nous pourrions obtenir de la Stib qu’elle suspende une partie de ses travaux et que nous puissions rentrer dans une nouvelle discussion avec les habitants pouvant aboutir à une modification du permis »