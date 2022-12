WC bouchés, moisissures, ascenseurs en panne: des logements sociaux du Roman Païs à Tubize jugés insalubres

Réaction du Roman Païs

Nos confrères du service public se sont tournés vers le vice-président du Roman Païs et bourgmestre de Tubize, Michel Januth (PS), pour avoir des explications. « Tout n’est pas rose, mais on fait au mieux et au plus vite. Il y a des procédures à respecter. Il faut les suivre », souligne-t-il. Un call-center se charge de trier les appels selon leur importance. En cas d’intervention de grande ampleur – cumulé à la crise actuelle –, la société doit passer par des sous-traitants, ce qui rallonge le délai d’attente. « Certaines interventions nécessitent des appels d’offres et des procédures de marché public longues et fastidieuses, je le reconnais », précisait Pierre Huart, président du Roman Païs et bourgmestre de Nivelles.