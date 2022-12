Important glissement de terres dû au chantier LIDL à Garocentre La Louvière: un an après, on cherche encore les responsables!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous vous en parlions en janvier 2022, un important glissement de terres vers le canal, provoqué par le chantier LIDL à Garocentre Magnna Park, avait déformé une conduite de gaz Fluxys le 24 décembre 2021. Les engins de chantier s’affairaient depuis des mois et rejetaient des terres en amont des abords du chemin de halage. Avec les pluies incessantes et le poids des monticules ainsi créés, l’important glissement des talus du chantier LIDL avait même poussé le chemin de halage vers le canal. Le tout sur une longueur de 100 mètres et une largeur de huit mètres à hauteur du Pont Tout Y Faut.

Résultat : les dalles de béton qui composaient à cet endroit sur une ligne droite le chemin de halage, ont glissé et dévié en arc de cercle, rendant l’endroit inaccessible aux promeneurs, joggeurs et autres cyclistes. Le lieu était devenu dangereux et impraticable obligeant le bourgmestre de La Louvière à prendre des mesures d’urgence et en interdire l’accès sur un périmètre de sécurité en amont et en aval.