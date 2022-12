«La plupart des candidats chantent mieux que moi»: Zazie évoque les talents de la prochaine saison de «The Voice» sur TF1

Selon Zazie, il y aura du niveau dans la prochaine saison de « The Voice ».

D’ici quelques mois, nous découvrirons la saison 12 de « The Voice » sur TF1. Cette année, Zazie revient, en compagnie d’Amel Bent et de Vianney. Tous les trois seront rejoints par Bigflo et Oli, qu’on a déjà pu voir dans les mythiques fauteuils rouges, mais en Belgique.

Zazie n’avait plus repris son rôle depuis la saison 7, qui avait vu la victoire de Maëlle, son talent (sans compter son retour pour la saison all stars).