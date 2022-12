City Mall a jusqu’à fin février pour détruire les anciennes galeries Voos

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet, serre la vis. Pas question de badiner en termes de sécurité. Or, en plein centre de Verviers, les galeries Voos en posent un problème manifeste. Alors qu’elles ont pris feu, la demande de la ville auprès du propriétaire était de les raser. Des courriers ont été envoyés en ce sens à City Mall. Verviers avait demandé que des permis soient introduits au plus vite afin de démarrer la destruction. Or, comme sœur Anne dans Barbe Bleu, Verviers ne voit toujours rien venir.