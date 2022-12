De plus en plus de Bruxellois se déplacent à vélo et on voit de plus en plus de vélos arpenter les pistes cyclables de la capitale. Mais il y a aussi de plus en plus de vélos laissés à l’abandon. Comme en témoignent ces étiquettes jaunes apposées sur certains vélos attachés en rue et qui mentionnent une date, tout en invitant le propriétaire à venir le chercher.