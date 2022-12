Un tunnel sous la N4 à Assesse inondé suite aux pluies

Les pompiers de la zone de secours Dinaphi sont intervenus ce vendredi vers 16h30 à hauteur de la rue Fontaine Saint-Pierre, à Assesse. Le tunnel sous la N4 était inondé suite aux intempéries qui ont touché la commune lors de la journée.

Le bourgmestre d’Assesse, Jean-Luc Mosseray, indique que la situation est fréquente. « C’est une situation cyclique, les avaloirs se bouchent car la pluie descend du pont qui est au-dessus et appartient au SPW. Nous savons que le lieu est soit mal étudié ou pas adapté et cela se produit souvent et c’est un point noir en cas de fortes pluies. Des travaux pour refaire les voiries sont prévus. »