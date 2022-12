Après le décès d’Axelle, 24 ans, sur la route de Balmoral, des changements pour la sécuriser sont prévus

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La route de Balmoral n’est pas vraiment le tracé le plus reposant. La route est réputée pour être accidentogène, en témoigne le crash mortel qui s’est produit pas plus tard que durant le mois de novembre. Axelle, une Spadoise de 24 ans, a perdu le contrôle de son véhicule, est sortie de la route et a heurté de plein fouet un arbre. Elle n’a malheureusement pas survécu.

Axelle Freymann. - D.R.

Un drame qui a secoué Spa et les environs. Pour beaucoup, il n’est pas question de ne rien faire et de laisser la route aussi dangereuse. Puisqu’il s’agit d’une nationale, la commune n’a pas d’autorité sur elle. C’est au SPW de bouger.