Face à une année mouvementée, les producteurs de foie gras ont limité la casse: «Obligé d’augmenter les prix»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si les habitudes, les coutumes et les idées changent au fil des années, au moment des fêtes de fin d’année, le précieux invité de luxe des réveillons reste omniprésent. Chaque année, le foie gras satisfait ses plus fervents à l’occasion d’un repas festif, avec des produits de qualité. Bien qu’il ne soit pas l’aliment le plus bon marché, le foie gras garde une place dans les menus, que cela soit à Noël ou au Nouvel An.

En cette année 2022, chez les producteurs, c’est un sentiment mitigé qui anime les esprits. La conjoncture actuelle les oblige à revoir différents aspects dont la mise en place. Mais encore davantage que cette crise économique sans précédent, ils ont dû faire face à la grippe aviaire en France. Une maladie qui a eu un impact évident sur la production, les ventes et la manière de voir les choses.