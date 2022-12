SDF durant son enfance, Mark a monté sa propre affaire et est récemment devenu influenceur à succès sur TikTok: «Ça fonctionne de manière totalement inattendue»

« C’est étrange maintenant d’être à la foire et de devoir parfois distribuer des autographes », s’amuse Marc. Influenceur sur TikTok avec des vidéos à quatre millions de vues, il était pourtant loin de s’imaginer un tel parcours quand il avait 15 ans et qu’il venait de se retrouver à la rue. « On m’a mis à la rue du jour au lendemain » raconte-t-il à la Gazet van Antwerpen. « J’ai vécu alors comme un vagabond en voyageant pendant plus de cinq ans en Europe du Sud et en Afrique du Nord.

À 20 ans, il décide de rentrer en Belgique et trouve refuge dans le village de Humbeek. Il trouve alors rapidement un travail de vendeur de porte-à-porte jusqu’à ce que son employeur fasse faillite. « Je n’avais quelques milliers de francs et avec ça, j’ai acheté des fleurs bon marché que je revendais 2,5 euros au bouquet », poursuit-il. « Une excellente idée puisque je continue de faire ce métier encore maintenant ».