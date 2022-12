Vous avez voté: voici votre Diable de l’année 2022

2023 approche, 2022 s’éloigne. On fait le bilan, en se remémorant chaque instant, même si les plus récents influencent forcément notre jugement. Le vôtre, celui réalisé dans le cadre de notre sondage sur Sudinfo.be, est catégorique : pour vous, Thibaut Courtois est LE Diable rouge de l’année écoulée. Il succède ainsi à Kevin De Bruyne, sacré par vos votes en décembre 2021. Malgré une année une nouvelle fois exceptionnelle sur le plan personnel (5 buts, 16 assists), notamment à City où l’arrivée d’Haaland a un peu plus mis en lumières ses qualités, « KDB » n’a récolé que 26 % de vos voix (contre 44 il y a un an) derrière le gardien du Real Madrid. Ses propos, son attitude et ses prestations lors d’une Coupe du monde qui ne s’est pas déroulée comme il l’espérait, sur le plan collectif mais aussi sur le plan personnel, ont quelque peu fait chuter le Gantois dans les sondages. Même s’il reste à vos yeux, le Diable le plus talentueux de ce groupe qui débutera, en mars, son chemin de qualification vers l’Euro 2024.

Thibaut Courtois succède à Kevin De Bruyne, plébiscité comme meilleur Diable en 2021. - Photo News / Vincent Kalut.

Il est intéressant, d’ailleurs, de voir à quel point les souvenirs récents influencent les opinions. C’est certainement ce qui a permis à Amadou Onana de placer son mètre 95 sur la troisième marche du podium (8 %), devant Lukaku (5 %) et Trossard (4 %). L’attaquant de l’Inter, blessé et pas à 100 %, n’a certainement pas eu l’impact espéré à Doha, tandis que celui de Brighton aurait lui rêvé d’un tournoi différent après être monté en puissance en Premier League cette saison. Le milieu de terrain d’Everton, 21 ans on le rappelle, a de son côté ajouté à ses belles promesses anglaises (et lilloises jusqu’en juin) des prestations de très haut niveau en Ligue des Nations puis au Qatar. Suffisant pour convaincre les partisans du grand remplacement qu’il doit faire partie des plans du futur sélectionneur des Diables rouges.

Réduire votre choix au simple fait d’une Coupe du monde peu convaincante serait toutefois assez déshonorant pour notre lauréat (49 %). Car c’est aussi en n’oubliant pas ce que Courtois a réalisé cette année avec le Real que vous avez défini vos votes. « Décisives » est un mot trop banal pour qualifier ses performances en Ligue des champions. Impérial contre le PSG en huitièmes de final puis auteur d’arrêts capitaux face à Chelsea au tour suivant, il a ensuite tout simplement été le grand bonhomme de la finale à Paris. À l’issue d’un match assez fermé, on peut dire que le Limbourgeois a tout simplement offert cette 14e C1 au club madrilène, avec des parades exceptionnelles face à Salah. Septième d’un classement du Ballon d’or qui ne respecte plus les gardiens, surtout depuis la création du prix Yachine (remporté par Courtois), le Belge aurait certainement mérité un podium cette année.