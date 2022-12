Dernier week-end pour les Plaisirs d’Hiver: «L’édition 2022 était une année correcte»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La fin des Plaisirs d’Hiver, c’est déjà ce week-end. Les 240 chalets du marché de Noël de Bruxelles accueillent les visiteurs jusqu’à ce dimanche 1er janvier tandis que ceux des places De Brouckère et de la Monnaie joueront les prolongations jusqu’au 8 janvier, permettant aux amateurs de patinage et de curling de profiter également d’un bon plat, d’une boisson ou d’un dernier petit cadeau pour que les vacances scolaires se terminent en beauté. Le sapin de Noël et le spectacle son et lumière sur la Grand’Place resplendiront jusqu’à cette date, alors que le dernier tour de grande roue ou de manège aura lieu le 1er janvier.