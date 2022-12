Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce samedi soir, c’est donc le réveillon de Nouvel An, on ne vous apprend rien. Mais c’est également, à 20h, la clôture du marché de Noël de La Louvière. Celui-ci est ouvert depuis le 1er décembre. Le moment est venu de faire un bilan provisoire… qui n’est lui pas bon. La fréquentation était bien en dessous de celle de l’année 2021, qui était pourtant encore entourée de mesures de prudences liées à la crise sanitaire. Pire, les artisans n’y ont pas du tout trouvé leur compte.

Crise énergétique et économique

Tout cela dans un contexte de crise énergétique, qui a vu la ville miser sur une certaine sobriété au niveau des illuminations, et surtout en supprimant la patinoire, extrêmement coûteuse sur le plan de la consommation énergétique, pour la remplacer par une piste de roller.

D.C.

« Financièrement c’est trop tôt pour faire le bilan, on n’a pas tous les chiffres. Maintenant, malgré la présence de la piste de roller couverte, l’organisation de nombreuses activités de qualité, force est de constater que la participation de la population n’a pas été importante », regrette l’échevin louviérois Pascal Leroy (PS, Gestion Centre-Ville, Développement économique et commercial). « Je pense que le contexte économique a joué. Des échos que j’ai eus à gauche et à droite dans les différents chalets, c’est un peu la même chose. Les gens qui sont allés au marché de Noël ont pris quelques photos avec les décorations, mais ont très peu consommé, en tout cas dans les chalets artisans. »