Bobby le bouledogue, coincé chez sa vétérinaire car sa maîtresse ne sait pas payer ses soins: «On donne son chien à soigner et comme on a une facture à régler, on l’abandonne»

La vétérinaire propose des soins par « cagéothérapie ». Autrement dit, le chien est immobilisé dans une cage, pour éviter que son bassin ne bouge. Un traitement de six semaines pouvant être réalisé en clinique ou à la maison, si les propriétaires disposent du matériel adéquat. La famille Huddlestone accepte les traitements, avant d’être rattrapée par une réalité économique. Pour ces soins, la clinique demande un règlement de plus de 600 €, que la famille accepte… mais se trouve en incapacité de payer. « Je suis en arrêt maladie », argue Angéline Huddlestone.

Résultat : Bobby est maintenu en cage à la clinique. Pendant plusieurs semaines, l’animal qui ne nécessite plus d’être gardé avec le bassin maintenu, déménage au domicile du Dr Delval, puis dans celui d’une collègue. « On l’a ramené à la maison pour qu’il soit bien soigné », dans un environnement plus spacieux. Quatre mois s’écoulent avant qu’Angeline Huddlestone ne reçoive fin décembre la visite d’un huissier de justice, saisi par la vétérinaire. Le contentieux privé est alors rendu public par la propriétaire de Bobby, qui alerte notre rédaction, face aux sommes importantes demandées : 3 135 €, dont 1 999 € de frais de garde et des soins qui ont grimpé à 1 136 €.

Des versions opposées

Pendant ces quatre mois, « ils ont refusé de nous laisser voir Bobby », s’indigne Angeline Huddlestone. « Ils n’ont jamais appelé, c’est nous qui appelions pour donner des nouvelles de Bobby. La seule fois où j’ai vu Madame et où elle a demandé à voir Bobby et où elle l’a vu, c’est la fois où j’ai proposé le règlement de 70 € en plusieurs fois. On n’a plus jamais eu de nouvelles à partir de ce jour-là », s’oppose la vétérinaire. « Je n’y suis plus retournée car la dernière fois que j’y suis allée, on s’est engueulées donc je n’avais pas envie que ça recommence », précise enfin Angeline Huddlestone.

Un sentiment « d’abandon »

« Je trouve ça incroyable de retourner la situation, s’offusque la vétérinaire, scandalisée. Ça nous semble une aberration d’abandonner son chien. Le sentiment qu’on a, c’est qu’on donne son chien à soigner et comme on a une facture à régler, on l’abandonne. Ce qui nous semble normal, c’est que le chien reparte dans sa famille. Après, si les gens n’en veulent plus, on essayera de le faire adopter. »