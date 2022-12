Plusieurs commerces de Pont-à-Celles cambriolés la veille du réveillon de Noël: «Ils ont tout fouillé, tout foutu par terre… Ils cherchaient quelque chose»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le réveillon de Noël a été plus qu’amer pour une série de commerçants du centre de Pont-à-Celles. Nous vous en parlions déjà dans nos colonnes : durant la nuit du 23 au 24 décembre, des cambrioleurs ont visité un restaurant et un snack du village. Et visiblement, ils ne sont pas les seuls ! Au moins 5 boutiques ont été la cible des malfrats.

Ils brisent la vitre

Carine, responsable du magasin « Fleurs Riquet », indique que les cambrioleurs ont pénétré dans sa boutique aux alentours de 5h30 du matin.