Nicolas D’Andrea sera gille chez les Boute-en-Train de Strépy en 2023: «Je mettrai mes pas dans ceux de mon frère Frédéric, au départ de la rue des Canadiens»

Le 20 mars dernier, à l’aube, un bolide a percuté les membres de la société de gilles « Les Boute-en-Train » de Strépy-Bracquegnies. Un drame absolu qui a provoqué le décès de six personnes et de nombreux blessés à vie. Frédéric D’Andrea, 46 ans, est mort en héros en sauvant in extremis le jeune Thymeo (12 ans) des roues mortelles.

Nicolas, 33 ans, l’un des deux frères de Frédéric, sera gille à Strépy-Bracquegnies en 2023. Un hommage fraternel à 100 %. « Je l’ai déjà été à Maurage, chez les Baudlies. Ensuite, j’avais rejoint la société de fantaisie « Les Amis du Plaisir » avec mes frères Greg et Frédéric. Fred rêvait de faire le gille à Strépy. Je devais l’accompagner, mais j’avais décliné en 2022 parce que cela ne s’arrangeait pas avec mes obligations familiales. Lui, rien n’aurait pu l’empêcher d’endosser ce costume qu’il aimait tant. On m’avait charrié et j’avais alors affirmé que je serais, quoiqu’il arrive, parmi les Boute-en-Train en 2023. Ce sera le cas, mais sans Frédéric. Plus jamais ».