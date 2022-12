Quel regard portez-vous sur l’année politique 2022 : le gouvernement a bien travaillé ?

C’est compliqué comme question en fait… Il y a des éléments de satisfaction comme le maintien du nucléaire, c’est l’élément important et souhaitable. Comme le fait que pour la première fois, l’enveloppe bien-être ne sera pas totalement attribuée à l’augmentation des allocations de chômage, mais plutôt vers le salaire minimum. Il y a eu quelques avancées, en matière de remise au travail de personnes en situation d’incapacité, d’invalidité. de videos Il y a eu l’index défiscalisé. Peut-on être pleinement satisfait ? Non. Le nœud du problème de ce gouvernement, c’est qu’il y a un manque d’homogénéité idéologique. Puis, il y a surtout un autre problème dont on ne parle pas beaucoup, c’est qu’on a mis un an et demi pour discuter d’un gouvernement, un an et demi de palabres parfois absurdes, du genre : « Je ne veux pas négocier avec l’un, avec l’autre », mais en réalité, on a négocié le fond de ce gouvernement en dix jours.