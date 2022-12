Disparition de Rania, meurtre de Luca, Younes et Youssef tués dans l’incendie de leur voiture, ...: découvrez les 10 faits divers les plus lus en 2022 sur notre site de La Meuse Liège

Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 octobre vers 3 heures du matin, un grave accident de voiture d’une violence inouïe s’est produit à Liège sur le boulevard Jean-Théodore Radoux. Younes et Youssef ont péri dans l’impressionnant incendie de la BMW M5.

1. Younes et Youssef tués dans l’incendie d’une BMW M5 à Liège : le véhicule a effectué 90 passages entre la Belgique et les Pays-Bas

Plus tard, les enquêteurs ont découvert que la véhicule était loué et qu’il avait effectué 90 passages entre la Belgique et les Pays-Bas. De nombreuses questions s’étaient posées...