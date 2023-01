Lily-Rose (3) jetée de la piscine d’Ans, la mauvaise blague de François Pirette, le témoignage de Virgil revenu du front ukrainien, ...: découvrez les 10 articles les plus lus sur notre site de La Meuse Liège

Jeudi 24 mars, François Pirette était en représentation à la Comédie en île dans le quartier d’Outremeuse. L’humoriste a réalisé un canular de mauvais goût, puisqu’il a tourné en ridicule une dame qui recherche son chat depuis plusieurs jours.

Nadia, la jeune femme, ne s’attendait pas du tout à ce qu’elle allait vivre.

3. « Désolé mais ça ne va pas… » : stupeur au Voo Rire à Liège, l’humoriste Stéphane Guillon quitte la salle en plein sketch, laissant les spectateurs pantois

En représentation au Trocadero de Liège à l’occasion du Voo Rire Festival, Le sketch de Stéphane Guillon n’a pas fait l’unanimité. L’humoriste a décidé de quitter la scène en plein spectacle car « ses sketchs ne prenaient pas auprès du public. »

4. Vive émotion à Liège : Catherine Lamalle, la pharmacienne d’Outremeuse et figure emblématique du quartier, est décédée accidentellement

Goldo

C’est tout un quartier qui a été en émoi à la fin du mois de novembre. Catherine Lamalle est décédée à l’âge de 52 ans à la suite d’un accident tragique. Elle était une figure emblématique d’Outremeuse où la pharmacienne était extrêmement impliquée. Dans le folklore, notamment, en tant que Tchantchorette.

5. Flashé à 113 km/h au lieu de 90 à Neupré, Albert Cougnet envoie une lettre hilarante à la police pour expliquer son excès de vitesse : « Ma chienne était intriguée par mon matériel de pêche »

Albert Cougnet garde le sourire en toutes circonstances. Condamné à 140 € d’amende pour excès de vitesse, l’humoriste liégeois avait fait parler son imagination en envoyant une lettre hilarante à la police pour expliquer son excès de vitesse.

6. Les vacances de Philippe et sa famille virent au cauchemar: elles passent de 6.500 euros à plus de 10.000 euros à cause d’un problème de vol!

Les Visétois Philippe de Froidmont et sa famille, partis en vacances à l’île Maurice, ont vécu un réel cauchemar. Leur départ leur a déjà coûté 3.000 euros de plus que prévu. Et leur retour, prévu quelques jours plus tard, aurait pu être plus dramatique encore.

En cause, un départ depuis l’aéroport de Francfort quelque peu chahuté...

7. Virgil (21), volontaire liégeois, de retour après 3 semaines sur le front ukrainien : « J’allais pour de l’aide médicale mais j’ai dû être armé »

Il n’a que 21 ans. Et pourtant, cet étudiant liégeois en architecture s’est porté volontaire pour aider les soldats ukrainiens. Virgil Declercq est revenu de trois semaines sur le front au nord de Kiev et s’est dit déjà prêt à repartir.

Un témoignage poignant qui témoigne de l’enfer vécu par les Ukrainiens.

8. Mariée, sept enfants… Tonya de Comblain est devenue officiellement une femme et raconte sa transition : « Certaines personnes se posent encore la question »

Il en faut du courage, à 40 ans et alors qu’on est marié et père de sept enfants, pour décider de s’assumer et de devenir enfin une femme. Aujourd’hui, Tonya revit et souhaite témoigner afin de faire évoluer les mentalités. Voici son histoire.

9. Carmelo, du « Bar à Pâtes » à Soumagne, est décédé : « Il était tourné vers les autres

Triste nouvelle sur la commune de Soumagne. Carmelo Fiore, connu notamment pour son « Bar à pâtes », a perdu la vie dans la nuit du 14 au 15 juin. Il avait 58 ans.