La Dame de Coeur d’Ans a offert des cadeaux aux enfants de la «Maison heureuse» et du Resto du Coeur

Comme chaque année, la Dame de Coeur Anne-Marie Perin, conseillère provinciale honoraire et conseillère du CPAS d’Ans s’est mobilisée pour les enfants défavorisés placés en organisant son opération « boîtes à chaussures ». Elle a distribué 40 boîtes remplies de friandises pour les enfants de la « Maison heureuse » rue de l’Yser à Ans. Elle a ensuite distribué d’autres boîtes pour la Noël au Resto du Coeur de Liège avec le soutien du ministre Frédéric Daerden, de Grégory Philippin et Walter Herben, bourgmestre et premier échevin à Ans, Yves Parthoens, président du CPAS, le gouverneur Hervé Jamar, la députée Sabine Roberty, la députée provinciale Murielle Brodure, la bourgmestre de Flémalle, Sophie Thémont et bien d’autres, amis, conseillers ou commerçants.

Le ministre Frédéric Daerden a apporté son soutien. - FB