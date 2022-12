Un père de famille asperge son ex-femme d’essence à Vaudignies: il y aurait quatre victimes

Un conflit a éclaté entre les deux anciens conjoints en fin d’après-midi. L’homme aurait alors aspergé son ex d’essence avant de prendre la fuite avec ses deux enfants en voiture. Le véhicule a été retrouvé en feu à une centaine de mètres de la maison. Il y aurait en tout quatre victimes. De nombreux policiers sont sur place. « Ce sont de nouveaux arrivants. La dame a acheté la maison et elle est venu y habiter avec ces deux jeunes enfants », a commenté un voisin de la maison où le drame s’est produit. « J’étais chez moi et mon épouse m’a dit qu’il y avait une ambulance dans la rue. Nous sommes dans un village au milieu des champs, il ne se passe pas souvent grand-chose. Nous avons d’abord cru à un voisin malade. Mais ensuite, il y a eu de la fumée qui se dégageait et à plusieurs mètres une voiture enflammée. Là, on a compris qu’il y avait un truc bizarre. Une ambulance est arrivée avant les pompiers et on a demandé à tout le monde de s’écarter ».

