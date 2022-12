Le célèbre judoka hornutois Joachim Bottieau porté disparu à Nalinnes: toujours aucune trace, les recherches reprendront ce samedi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme il est généralement de rigueur pour les affaires de disparition, un important déploiement des secours et forces de l’ordre a pu être observé ce vendredi 30 décembre à proximité de la rue du Cimetière à Nalinnes (dans l’entité d’Ham-sur-Heure-Nalinnes). Des patrouilles pédestres de la police locale quadrillaient tout un secteur, avec un appui nécessaire de maîtres-chiens ainsi que de l’hélicoptère de la police fédérale. Ce dernier, équipé de caméras thermiques, notamment, permettait d’apporter un appui aérien non négligeable et pouvait scanner des zones boisées rapidement, à la recherche d’un point de chaleur, celle d’un corps humain. Des ambulances étaient également visibles, prêtes à intervenir à la moindre découverte.

Disparu au milieu de la nuit

L’homme que tout ce déploiement recherchait, c’est Joachim Bottieau. Il a été porté disparu après qu’il a quitté son domicile de la rue du Cimetière, dans la nuit de jeudi à vendredi, sans plus donner de nouvelles depuis. D’après nos informations, ce champion de judo âgé de 33 ans venait de rentrer de vacances et s’est levé en pleine nuit, aux alentours d’1h30, avant de quitter le domicile. Son épouse, interpellée par ce comportement, a demandé à Joachim ce qu’il se passait. Ce dernier l’aurait alors rassurée, lui disant de se recoucher. Les minutes, les heures ont passé. Au matin, Joachim n’était toujours pas rentré. Alertée, la police est arrivée sur place et a retrouvé, non loin de l’habitation, quelques effets personnels. « Il est dehors, sans veste ni même son téléphone », précise le parquet de Charleroi. La famille de Joachim ajoute même qu’il est « à pied, sans ses documents d’identité, sans GSM, sans argent ». Un comportement que n’avait jamais manifesté cet ancien champion sportif. Enfin, aucun mot ni aucun élément sur d’éventuelles intentions du disparu n’a été laissé.

Peu avant 18 heures, les fouilles ont été interrompues puisqu’il ne faisait plus suffisamment clair pour voir quoi que ce soit. Elles reprendront ce samedi. « Les services de police suivent de près cette affaire avec nous. Si quelqu’un le voit, contactez le 101 », fait savoir la famille de Joachim Bottieau. La police fédérale a elle-même diffusé un avis de disparition : « Si vous avez vu Joachim Bottieau ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs au 0800/30.300. »

Joachim mesure 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a les cheveux châtains courts.