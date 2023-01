Drame du Sacré-Coeur, fermetures en cascade, Nekfeu à Charleroi, scandale chez les pompiers, Babette Jandrain devient maman... Ces articles qui vous ont le plus touchés en 2022

Enfin, le dernier accident de la route qui vous a le plus marqué cette année est aussi le plus récent : il s’agit de la terrible collision entre une voiture et un camion qui s’est déroulée début décembre à Thuillies . Alors qu’il circulait sur la route de Beaumont, en direction de Beaumont, un automobiliste a violemment heurté un camion circulant dans le sens opposé. Le conducteur de la voiture, Noa, un Français de 20 ans, n’a pas survécu. Sa compagne, enceinte de huit mois, présente dans le véhicule, s’en est sortie miraculeusement.

En septembre, un impressionnant accident a eu lieu sur la route de la Basse Sambre , à Gilly, a provoqué d’importants embarras de circulation. Une collision s’est produite entre deux véhicules, une des voitures impliquées a fait une chute de plusieurs mètres pour terminer sa course sur le toit, sur la route de la Basse-Sambre.

La route a aussi blessé voire tué en 2022. Sur les nombreux drames de la route relatés dans nos pages, certains vous ont particulièrement touchés. C’est le cas de cet accident survenu en juin dernier, à Lobbes. Antonin Kostura, un Lobbain de 34 ans, a été heurté par une voiture alors qu’il circulait à vélo au niveau de la Portelette. Le jeune homme était sorti rouler avec des amis sur ce parcours qu’il connaissait bien, lorsqu’un automobiliste voulant doubler le véhicule le précédent, ne l’a pas vu et l’a heurté de plein fouet. Il n’a malheureusement pas survécu. Antonin était très connu dans la région de Lobbes et Estinnes , où il était gilles.

Quelques mois plus tard, en novembre, c’est un libraire de Marcinelle qui vous a ému. Il a été agressé par un client qui voulait à tout prix payer son paquet de cigarettes par bancontact.

L’année 2022 a été forte en émotions au Pays Noir. Vous avez été émus par les nombreux drames qui ont touché la région. À commencer par le drame qui a secoué le Collège du Sacré-Cœur de Charleroi en septembre dernier . Souvenous-nous, Delphine Kulczar, professeure d’histoire au sein du Collège, et son compagnon, ont été froidement abattus par Carl Manzanares. Ce dernier était l’ex-compagnon de Delphine et professeur d’éducation physique dans le même établissement. Il s’est suicidé après son terrible geste, d’une balle dans le cœur .

Des scandales Par A.H Comme chaque année, 2022 a aussi connu son lot de scandales dans la région. En avril, c’est un conseiller communal de Gerpinnes qui faisait la Une de l’actualité. Après avoir été accusé de la démolition d’un radar de la N5, en 2021, il s’est retrouvé en prison suite à l’ouverture d’un dossier sur base d’un indice 30 au parquet de Charleroi, c’est-à-dire meurtre ou tentative de meurtre. Sa victime affirmait que l’homme avait tenté de l’étrangler. Lui expliquait avoir été harcelé et avoir eu une discussion vive à ce sujet, mais niait la moindre bagarre. Il s’était confié à La Nouvelle Gazette depuis sa prison. Au final, ce sera à la Justice de trancher. Le commandant Pierart dans la tourmente. - C.Hennuy Quelques mois plus tard, en septembre, c’est parmi les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est qu’un scandale explosait. Des soupçons de favoritisme lors d’un engagement pesaient sur le chef de la zone de secours. Un rapport complémentaire a été demandé par les responsables politiques, le tout survenant en prime après des tensions à répétition entre les deux parties. Suite à cela, le commandant a été suspendu. Enfin, en décembre, c’est un scandale à Fontaine-l’Evêque qui a retenu votre attention. Nicolas, un Fontainois, doit rembourser lui-même 4.700 euros à l’ONEM parce que son ancien employeur a fraudé pour profiter du chômage Covid…

Un cercle libertin qui fait beaucoup parler de lui… Par A.H Sans surprise, l’information insolite qui a le plus attiré votre attention en 2022 est aussi l’une des plus récente : l’ouverture d’un cercle libertin en plein cœur du petit village de Villers-Perwin (Les Bons Villers). Ce club, installé dans une ancienne grange, attire pas mal de monde. Ce qui ne plaît pas aux riverains, ni au bourgmestre de la commune, Mathieu Perin. Nos équipes ont pu visiter les lieux, qualifiés d’espaces « cosy » et « mystérieux ». Le cercle libertin, à la rue Gaston Boudin. - P.Schumacker Tout autre type de loisirs, peut-être plus adaptés aux enfants. Le parc d’attractions Walibi. Celui-ci a fait parler de lui en août dernier car les wagons de la célèbre attraction « Loup-Garou », se sont détachés légèrement, effrayant de nombreux visiteurs. Dont deux Carolos, qui ont accepté de témoigner dans nos pages : « Ça va dérailler ». Une belle frayeur! - DR

Nekfeu ainsi que Bastien et Laura ont attiré tous les regards Par A.H L’actualité people vous a fait réagir cette année. Ainsi, l’un de nos articles le plus lu sur notre site « La Nouvelle Gazette Charleroi » se trouve être celui annonçant le tournage d’un clip de Nekfeu, en plein centre-ville de Charleroi. De nombreuses rumeurs avaient couru à propos d’un mystérieux rappeur de passage à Charleroi pour réaliser un clip vidéo, il a été confirmé qu’il s’agissait du Français. Bastien et Laura se sont installés à Fleurus pour fonder leur famille. - DR / RTL Les amateurs de l’émission « Mariés au premier regard » les suivent depuis le début : le Carolo Bastien et sa femme Laura ont emménagé cette année à Fleurus. Ils ont annoncé dans la foulée attendre un heureux événement : une petite fille qui devrait pointer le bout de son nez dans les prochains jours.

Nos politiciens ont eux aussi fait l’actu en 2022 Par A.H Du côté politique, ce sont nos actus people qui vont ont le plus fait réagir en 2022. À commencer par l’annonce de la maternité de Babette Jandrain, échevine du Commerce à Charleroi. Elle et sa compagne Céline ont accueilli en août un petit Jim. Ce premier enfant a été porté par Céline, Babette a expliqué qu’elle porterait le second. Babette Jandrain et sa compagne sont devenues mamans. - DR Autre couple de politique qui a fait l’actualité de 2022 : Denis Ducarme et sa compagne de longue date Sabrina Bellens se sont dit « oui » en Andalousie cet été. Pour ce grand jour, la mariée avait fait le choix de porter une robe… noire. Un choix qui vous a fait réagir. Denis Ducarme et sa compagne. - DR Enfin, en tout début d’année, un Marloyat a eu la joie d’être nommé ministre wallon du Budget : Adrien Dolimont a ainsi succédé à Jean-Luc Crucke. Adrien Dolimont devait céder sa place d’échevin à Lucie Demaret. Mais celle-ci ne l’a pas prise finalement. La raison ? Elle est la compagne du président du MR Georges-Louis Bouchez, et les procès en népotisme avaient débuté dès que cette possibilité avait été évoquée. Les deux tourtereaux avaient donc préféré éviter tout scandale potentiel, et la malheureuse a dû renoncer à un poste qui lui revenait de droit. Injuste ! Lucie Demaret devait siéger au CPAS d’Ham-sur-Heure-Nalinnes. - DR