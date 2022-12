Christian le restaurateur qui ne trouve pas d’employé, la recherche d’appartement de Sandy, l’invention de Vincent… Découvrez les 10 articles les plus lus sur notre site de La Meuse Verviers

1. Malgré un salaire de 2.500 euros nets, Christian ne trouve pas d’employé et doit fermer son resto à Lambermont : « Si personne ne veut travailler… »

Même si les salaires qu’il proposait étaient plus que convenables, 2.500 € nets par mois, Christian Lejeune, le patron du Bacchus à Spa et Lambermont, peina à trouver des employés. Il pensait donc fermer son établissement de Lambermont. Mais suite à notre article, les candidats se sont pressés au portillon : il a reçu plus de 200 CV.

2. Une étoile de plus brille dans le ciel depuis ce samedi : Laurie, une jeune Theutoise de 27 ans, a été emportée par la maladie

La jeune femme souffrait d’une tumeur au cerveau. - D.R.

Début juillet, Laurie Michel, jeune kiné de 27 ans et passionnée de tennis, s’en est allée. La Theutoise luttait depuis plusieurs mois contre la maladie. C’était une personne joviale et souriante.

Laurie était une personne fortement appréciée et qui avait énormément d’amis et amies. La jeune femme était joviale, sympathique, souriante et avait toujours le mot pour rire.

3. Bonne nouvelle pour Sandy, qui cherchait désespérément un logement avec ses quatre enfants : elle a trouvé une maison à Dison !

Sandy cherchait désespérément un logement pour ses enfants. - D.R.

Désespérée, Sandy ne trouvait pas de logement pour elle et ses quatre enfants, malgré un budget de 1.200 €. Grâce à notre article du 7 janvier, elle a enfin trouvé une maison à Dison, tout près de l’endroit où ses deux aînées ont grandi.

de videos

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidée… La journaliste car sans elle, les choses n’auraient pas bougé », écrivait Sandy Payez sur son profil Facebook.

4. Insulté par un groupe d’enfants qui embêtait ses poules, Cédric reçoit une lettre d’excuse deux jours plus tard : « L’un d’eux a eu le courage de s’excuser »

Cédric veut remercier Noah pour sa lettre d’excuse. - M.DP.

Mi-octobre, un groupe d’enfants avait embêté les poules de Cédric à Theux. Cette situation l’a énervé et a donné lieu à une dispute entre le Theutois et le groupe d’enfants. Cédric voulait retrouver et remercier le petit Noah, qui a ensuite déposé une lettre d’excuses dans la boîte aux lettres.

Le Theutois avait réagi au mot de l’enfant : « Ça m’a touché. Je ne pense pas que beaucoup d’enfants auraient pris l’initiative et le courage d’écrire un mot d’excuse et de venir me le déposer. »

5 . La jeune Cassandra, 14 ans, a décidé de prendre son envol : elle est décédée cette nuit après de longs mois contre la maladie

Cassandra a choisi de prendre son envol. Elle est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi. - D.R.

Âgée de 14 ans, Cassandra Hopperets est décédée dans la nuit du 18 mai, après de longs mois de combat face à une tumeur inopérable. La jeune Verviétoise a demandé l’euthanasie. De nombreuses personnes ont mis en avant le courage de la jeune fille ainsi que celui de ses proches.

6. Alain, le fermier de Thimister-Clermont, a trouvé l’amour… mais pas dans le pré : « C’est encore tout nouveau, mais ça se passe très bien »

Alain, l’agriculteur de Thimister, a retrouvé l’amour après l’émission ! - RTL Belgium/Karimbo

Alain, un agriculteur de Clermont a participé à la quatorzième saison de L’amour est dans le pré. Rapidement, l’agriculteur semblait avoir craqué pour Valérie. C’est d’ailleurs avec cette prétendante qu’il était parti en voyage à Lanzarotte. Trop différentes, ils ont préféré mettre un terme à la relation. Ce n’est donc finalement pas dans le pré qu’il a retrouvé l’amour.

7. Un habitant de Jalhay met au point un groupe électrogène qui pourrait constituer une solution à la crise énergétique

DR

Il aura fallu 10 ans de réflexion à Vincent Degryse, un habitant de Jalhay, pour mettre au point un groupe fonctionnant avec de l’air comprimé et du bioéthanol. Il constitue une véritable révolution technologique. Au point de résoudre la crise énergétique ? « En toute humilité, je pense que ça pourrait bien aider. »

8. Le crowdfunding, dernière solution d’une maman de Trois-Ponts pour financer les funérailles d’Emilio, son bébé

Les obsèques d’un enfant, c’est une catastrophe familiale. Parfois, les coûts des funérailles sont impossibles à supporter en plus des dépenses d’un ménage. C’est le cas pour Marina Stanczak, une habitante de Trois-Ponts qui a fait appel à la solidarité pour financer les funérailles de son bébé de 16 mois, Emilio.

9. Incroyable : Une verviétoise a bénéficié durant des années d’un appartement en location pour 15 euros par mois

Quinze euros par mois et pas de charge : c’est la somme ridiculement basse que payait une dame depuis des années pour un appartement loué à la ville de Verviers ! Une situation incroyable à laquelle la Ville a mis fin après avoir découvert l’erreur qui a permis à l’ancienne concierge de l’immeuble de bénéficier d’un loyer ridicule !