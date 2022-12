Trois statues de bulldog volées en pleine journée au magasin «Maison Leroy» à Ampsin: «Je n’en ai pas dormi, je me sens trahie»

Il aura suffit de 45 minutes et deux allers-retours aux malfrats pour s’emparer des trois statues de bulldog en résine disposées sur une table devant le commerce Maison Leroy, bien connu à Ampsin. « J’ai constaté que les statues n’étaient plus sur la table extérieure au moment de fermer le magasin », raconte Carine Tutélaire, employée. « Nous aimons exposer des choses dehors pour montrer que nous sommes ouverts. Ces statues décoratives en forme de chien étaient là pour ajouter un peu de fun et de vie devant le magasin. Un exemplaire était de couleur grise, l’autre était gris et rose et le dernier était blanc avec des taches noires. »

Des indices

Cette véritable caverne d’Ali-baba est constamment remplie de clients, surtout lors des fêtes. Plusieurs témoins se sont d’ores et déjà manifestés pour essayer de reconstituer le puzzle de ce vol. « Nous avons reçu des messages nous expliquant que les malfrats sont deux hommes venus à pied et aperçus à plusieurs reprises rue Vinave », indique Carine Tutélaire. « Nous suspectons donc des gens du coin. À l’aide des descriptions physiques que nous avons reçues et de nos images de surveillance, nous avons encore un espoir de démasquer les coupables. »

« Boule au ventre » En plus de la somme perdue lors de ce vol (valeur totale : 600 €), le personnel a un sentiment de trahison et de colère. « Déjà, ça nous freine à sortir des objets dehors, fulmine Carine Kinet, gérante de l’enseigne présente à Ampsin depuis 1976. Le magasin tourne bien donc nous ne sommes pas dévastées par la somme, nous sommes simplement déçues que ça arrive. » L’employée du jour est évidemment touchée par ce désagréable évènement. « Je me sens bête et j’ai une boule au ventre. C’est simple, je n’en ai pas dormi. C’est un magasin particulier avec une atmosphère familiale et conviviale. On fait tellement confiance à nos clients que, lorsqu’il arrive ce genre de chose, je me sens trahie », déplore-t-elle. Les statues dérobées ont une valeur allant de 170 à 250 euros. - Th.P. Un ultimatum Carine Kinet a pourtant décidé de se montrer magnanime…