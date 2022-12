Voici le menu du réveillon du Nouvel An des détenus de la prison de Huy

Au menu, sans pouvoir détailler « De la volaille en entrée, un plat principal avec du thon comme base et une tarte au riz au dessert. Et il n’y a évidemment pas de vin, ni d’alcool pour accompagner ce repas ».

Sur rendez-vous

Outre le repas un peu festif, rien de prévu. « Il y a eu une messe de Noël le 24 décembre mais il n’y aura rien d’autre en ce 31 décembre ».

Et les familles qui ont envie de voir leur proche pour souhaiter une belle année, ou en tout cas une meilleure… ? : « Les familles peuvent se rencontrer le 31 notamment, à 13 heures ». Mais c’est comme d’habitude.

Et c’est à la demande du détenu qui a dû s’organiser. Parce que la salle de visite, ce sont juste 7 tables avec 3 personnes par table maximum : « Oui, la demande est là et c’est déjà complet », nous dit-on.

Les visiteurs peuvent venir voir les détenus durant 1 heure 15.

Pour le dimanche du 1er janvier ? Qu’est-il permis ? « C’est comme tous les dimanches, des visites à 10 heures et à 13 heures ». Pas d’avantage particulier.

Question intimité, pas de changement non plus en ces jours de fête. La prison de Huy a une seule chambre où le détenu peut voir sa compagne. Mais une fois encore, on peut la « réserver » sous condition, à savoir notamment, « Être marié ou être avec la même personne depuis 6 mois au moins ».

Ce ne sont pas les seuls critères, la chambre est octroyée aux détenus durant deux heures maximum et une fois par mois. Pas de privilège en cette période de fêtes.