Les Malmédiens ont survolé Pékin Express: «C’est très flatteur quand les gens vous reconnaissent»

Si plusieurs Verviétois ont fait l’actualité télévisuelle belge en 2022, les frères Léonard, de Malmedy, ont carrément visé plus haut. En participant à Pékin Express, l’émission de M6, ils ont carrément touché toute la francophonie. Et comme ils l’ont en plus remportée haut la main, ils ont énormément fait parler d’eux.

Huit mois après la diffusion de la finale, les frérots ont emprunté des trajectoires différentes. Nicolas, l’aîné, est retourné dans l’ombre, ce qui lui correspond mieux. Alors que Lucas a fait fructifier sa notoriété et s’est consacré à plusieurs projets.