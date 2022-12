«Je suis très heureux aujourd’hui»: Cyril Detaeye, le présentateur de «C’est vous qui le dites», se confie après avoir officialisé son couple avec Amélie

On a échangé pour la première fois lors d’une soirée avec Benjamin Maréchal. On avait prévu de partager un resto ensemble. Amélie était dans le coin, elle est venue nous voir, on a appris à se connaître, puis on est resté en contact. On s’est tout de suite bien entendu. Je la connaissais déjà un peu de loin car elle est débattrice dans « C’est vous qui le dites », une fois par semaine sur Vivacité, mais je n’avais jamais eu l’occasion de parler avec elle. J’ai toujours très peu de temps pour parler avec les gens en dehors de l’antenne.

C’est une fille drôle et très spontanée. Elle est très cultivée et intelligente.

C’est ce qui vous a fait craquer chez elle ?

C’est un tout. Il n’y a pas un élément en particulier, j’aime simplement ce qu’elle dégage et la personne qu’elle est. Les choses se sont faites assez naturellement entre nous. On est vraiment bien ensemble. Elle a sa carrière et j’ai la mienne. On a énormément de points communs, on aime globalement les mêmes choses. Il n’y a pas de hasard.

Ça fait combien de temps désormais ?

C’est une question piège. Je dirais simplement que ça ne date pas d’hier, mais que ce n’est pas très vieux non plus. (Rires)

Vous êtes quelqu’un d’assez discret et réservé. Avez-vous hésité avant d’officialiser votre relation ?

Oui. On l’a annoncé car on se sentait de la faire. Amélie avait d’abord publié une photo de nous deux sur les réseaux sociaux. Je l’ai ensuite repartagée à mon tour. Tout s’est fait naturellement. On ne s’est pas vraiment posé de questions. Cela dit, on ne compte pas parler de notre vie privée en permanence. J’ai quand même envie de garder notre histoire pour nous.

Avez-vous tenté de cacher votre histoire ?

Ça faisait quelque temps que les gens nous voyaient ensemble. Il y a quelques jours, on était à Rochehaut et plusieurs téléspectateurs nous ont croisés. Il n’y avait pas de raison de garder cette histoire secrète. Ce n’était pas une obligation de l’annoncer. On avait envie de le faire et on ne le regrette pas. Et puis, il y a des informations plus importantes dans le monde que celle-là…

Comment a réagi Benjamin Maréchal en apprenant la nouvelle ?

Il en a rigolé ! Benjamin avait tout de suite remarqué notre complicité. Il l’a remarqué avant même qu’on s’en rende compte nous-mêmes, c’est dire !

Quels sont vos projets avec Amélie ?

On verra comment notre relation évolue. Les choses se sont concrétisées plus vite que prévu entre nous. Quand on est en permanence dans le contrôle, ça ne marche pas. On verra ce que l’avenir nous réserve, on ne se met aucune pression.

Vous avez reçu énormément de messages de félicitations sur les réseaux sociaux…

C’est trop mignon ! Les gens ont toujours été bienveillants avec moi. À force d’être à l’antenne pendant près de trois heures tous les jours, on entre forcément dans leur quotidien. Le matin, il y a une certaine intimité qui s’installe. On fait presque partie de leur famille. Ça m’a touché de lire toutes ces gentilles réactions. On nous a souhaité que des bonnes choses. J’adore avoir cet échange direct avec les gens, aussi bien à l’antenne que sur les réseaux sociaux.

Comment avez-vous vécu votre divorce avec Audrey ?

J’ai vécu une période assez compliquée, mais je n’ai pas envie d’entrer dans les détails. C’est du passé, et le destin semble avoir bien fait les choses. Je préfère désormais me concentrer sur le présent.

Êtes-vous heureux aujourd’hui ?

Oui, très heureux !