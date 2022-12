Des homards vivants entassés dans un aquarium scandalisent un client d’un Delhaize à Bruxelles: «Il n’y a que moi que ça choque de voir cela?»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Reconnaissable à ses pinces et sa carcasse rouge, le homard connaît beaucoup de succès en cette période de fin d’année. Les grandes surfaces et les traiteurs en proposent en nombre à cette occasion. Au détour d’un rayon d’un magasin du lion noir à Berchem-Sainte-Agathe, une scène a interpellé un client et a suscité plus de 160 commentaires sur les réseaux sociaux.