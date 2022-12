Course à pied - Le Colfontainois Gaëtan Guelton s’est adjugé le Défi 13 au terme de l’Happy New Year Trophy: «Cela fait chaud au coeur»

L’Happy New Year Trophy représentait la 22e et dernière course du Challenge du Défi 13. Cet événement était aussi synonyme de dernière opportunité pour Nicolas Soudant de rattraper son retard sur Gaëtan Guelton, qui partait avec un avantage de 23 points au début de la course : « Je savais que j’avais un retard assez conséquent et que je devais être dans un bon jour et lui dans un mauvais pour espérer pouvoir inverser la tendance », explique le Saint-Ghislainois Nicolas Soudant. qui a entamé la course avec panache: « J’ai commencé pied au plancher et j’ai réussi à lâcher Gaëtan dans les premiers kilomètres. J’ai décidé de mettre beaucoup d’intensité dès le départ parce que je pensais qu’il s’agissait de ma seule chance pour que quelque chose se passe. »

Le leader du classement général est finalement revenu a sa hauteur quelques instants plus tard : « J’ai eu du mal à me mettre en route et j’ai tout de suite senti que Nico voulait jouer sa carte à fond, il était loin de s’avouer vaincu. Au fil de la course, j’ai senti que mes sensations allaient en évoluant. Un peu avant la moitié, je suis revenu sur lui et cela m’a apporté beaucoup de confiance pour la suite. »

« Bravo Nico »

Lors de la seconde partie de la course, le local a pris l’ascendant sur Nicolas Soudant pour finir devant lui et remporter son premier challenge : « C’est la première fois et ça fait chaud au cœur. Il faut féliciter Nico, il ne m’a pas rendu la vie facile ! »

