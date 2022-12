Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mademoiselle Luna

« Ça fait 30 ans que je bosse au Nouvel an et j’adore ça ! »

Mademoiselle Luna.

1. Non comme chaque année je préfère bosser à Noël… J’ai fait mon émission sur radio contact entre 18h et 20h

2. J’ai passé mon réveillon de Noël entre amis, avec Arnaud Delvene et sa famille et le jour de Noël en famille avec ma marraine, ma sœur et mon filleul. Le réveillon de nouvel an sera plus festif puisque je mixe à Liège au Royal Room pour bien démarrer l’année

3. Cette année je n’ai rien cuisiné j’étais invité ou c’était au resto… Le 24 décembre, c’était raclette/ pierrade, le 25 au Panorama à la citadelle de Namur et le 31 léger à la maison puisque je bosse après. Faut rester en forme…

4. Je mixe au Royal Room à liège… pour bien démarrer l’année… ça fait 30 ans que je bosse au nouvel an j’adore ça

5. Je suis cadeau toute l’année, pas spécialement à Noël…

6. La santé et l’amour. J’ai déjà tout ce dont je rêve niveau boulot. Pour mes amis, la santé, être heureux chaque jour et de profiter de la vie

Cyril Deteaye

« À part brancher une prise, je n’ai pas fait grand-chose »

Cyril Detaye. - Martin Godfroid.

1. Oui, j’ai pris quelques jours entre Viva For Life et la reprise du « 8-9 » & « 8-9 continue ».