Deal nucléaire entre engie et le gouvernement: un accord avant les 12 coups de minuit

On y croit donc toujours dans les rangs gouvernementaux, même si les négociations sont ardues et avancent « millimètre par millimètre ». Un Kern était prévu dans la nuit ou ce samedi, nous disait-on encore, ce qui laisse penser que « la terre promise » était tout doucement en vue.

Et que se passerait-il si cet accord n’était pas entériné au moment où l’on quitte l’année 2022 ? Rien… S’il est clair qu’il ne faut plus trop traîner pour tomber d’accord avec l’exploitant de nos centrales nucléaires, un accord le 31 décembre ou le 2 janvier ne changerait pas grand-chose.

Les experts indiquent qu’un accord doit être trouvé au plus tard en janvier si l’on veut mener à bien la mission de relancer ces deux réacteurs en 2026 (un long arrêt sera nécessaire pour les remettre à niveau avant leurs dix ans de nouvelle vie).

Dès jeudi, on essayait de relâcher la pression dans les couloirs du 16, rue de la Loi, indiquant que conclure le 1er ou le 2 janvier ne serait pas un drame… Ce qui ferait en tout cas un drôle de week-end de l’an neuf pour les deux négociateurs gouvernementaux : le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen).

Âpres discussions

Rappelons que c’est le 18 mars que le gouvernement s’est accordé, après d’âpres discussions, sur la prolongation de deux réacteurs (les plus jeunes, Tihange 3 et Doel 4) pour dix ans au-delà de 2025, année qui devait sceller la fin du nucléaire en Belgique selon une loi de 2003 confirmée en 2015.

Cette décision a logiquement conduit à l’ouverture de négociations avec l’exploitant du parc nucléaire belge, le groupe français Engie. Celles-ci ont abouti dans une première phase à une lettre d’intention, en juillet, qui a tracé le cadre d’un futur accord. Le dit accord est attendu, en principe, avant la fin de l’année, donc pour ce dernier jour de 2022 au plus tard.

Il n’y a pas que la prolongation des deux réacteurs qui se trouve sur la table, aussi la structure qui doit gérer et chapeauter ces deux réacteurs pendant dix ans : selon la base élaborée en juillet dernier, Engie resterait l’exploitant, mais le gouvernement monterait à bord, avec une répartition des coûts et des bénéfices à égalité (50-50).

Point particulièrement délicat : la gestion, surtout la facture, du démantèlement des réacteurs et des déchets nucléaires. Engie a déjà provisionné plus de 14 milliards et s’énerve qu’on lui demande d’en faire plus. L’exploitant aimerait une estimation de la facture finale… Ce qui n’est pas simple puisque la Belgique n’a pas encore décidé du mode de stockage définitif des déchets. Une fois ce plafond fixé, tout dépassement serait à charge de l’État, donc des contribuables.

Jouer la montre ?

Peut-on imaginer qu’Engie joue la montre pour essayer d’en obtenir plus… Ou plutôt de payer une facture moins lourde pour la gestion des déchets, l’urgence étant surtout le souci du gouvernement ? Ce serait de bonne guerre, pourrait-on dire, mais il ne faut pas perdre de vue que le contrat qui chapeautera cet accord ne pourra rien laisser au hasard : tout devra y être soupesé juridiquement. On parle d’un document qui comptera sans doute des centaines de pages. « Des milliers même », nous dit une source.

Un accord dans les prochaines heures ne signifierait pas pour autant que tout serait réglé. Il est possible que la facture plus que délicate du maximum à payer par Engie pour la gestion des déchets ne soit pas tout à fait coulée dans le bronze. Enjeu crucial, on l’a dit.