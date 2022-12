Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À quoi s’attendre avec ce bêtisier ?

Sandrine : On voulait proposer un concept un peu original. L’idée est née du fait qu’on se croise régulièrement à la machine à café car c’est le point commun entre les studios de Radio Contact et Bel RTL. À force de discuter et de plaisanter, on a souhaité présenter un bêtisier un peu différent des autres, un peu à la façon de « Caméra Café » avec des sketchs à mourir de rire.

Maria : D’autres animateurs vont alors venir se greffer à la conversation pour partager des instants de vie avec nous. On nous a écrit des sketchs sur-mesure, basés sur la personnalité de chacune. On a parfois un peu forcé le trait, mais on s’est vraiment marré sur le tournage. Je suis vraiment très fière du résultat.