Cristiano Ronaldo poursuivra donc sa carrière en Arabie saoudite, à Al-Nassr

«C’est plus qu’une histoire en devenir», a écrit le club sur les réseaux sociaux. «C’est une signature qui va non seulement inspirer notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais aussi inspirer notre ligue, notre nation et les futures générations, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes.»

«Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent», a pour sa part déclaré Ronaldo.

Ronaldo a débuté sa carrière en 2002 avec le Sporting Portugal. Un an plus tard, il rejoignait Manchester United. Après six ans, trois Premier Leagues, une Ligue des Champions, une FA Cup et une Coupe du monde des clubs, il signait au Real Madrid. Il ajoutait deux Ligas, quatre Ligues des Champions, trois Coupes du monde des clubs et deux Coupes du Roi à son palmarès avant de rejoindre la Juventus en 2018. Il glanait encore deux Serie A et une Coupe d’Italie en trois ans.

En 2021, il revenait à Manchester United, mais ce deuxième passage se terminait mal. Après une sixième place en championnat, il ne cachait pas ses envies de départ durant l’été. Relégué sur le banc par le nouvel entraîneur Erik Ten Hag, il déclarait dans une interview se sentir trahi par son club. Le 22 novembre, United annonçait la résiliation de son contrat «avec effet immédiat».

Le quintuple Ballon d’Or, vainqueur de l’Euro 2016 et de la Ligue des Nations 2019 avec le Portugal, va à présent découvrir un nouveau championnat.

Entraîné par le Français Rudi Garcia, Al-Nassr occupe la deuxième position du championnat saoudien après dix journées.

Le club a remporté notamment neuf titres de champion d’Arabie saoudite. Sur la scène continentale, Al-Nassr a remporté une Coupe d’Asie des vainqueurs de coupe (1998) et a été finaliste de la Ligue des Champions en 1995.