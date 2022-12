C’est David Dehenauw qui l’annonce: «Il a donc déjà été pulvérisé», ce 31 décembre est le réveillon le plus chaud jamais mesuré

Ce samedi restera dans l’histoire comme la journée de réveillon du Nouvel An la plus chaude en Belgique depuis le début des mesures en 1833. Les températures ont atteint 16,2 degrés à Uccle samedi matin, selon le météorologue David Dehenauw.

Plus de 16 degrés à Uccle, le réveillon le plus chaud jamais mesuré

Durant la soirée du réveillon de Nouvel An, le temps sera sec sur la plupart des régions, avec des éclaircies, surtout du centre au sud du sillon Sambre et Meuse. Durant la nuit, le ciel se couvrira partout depuis l’ouest et on attend à nouveau des pluies sur une bonne moitié ouest en seconde partie de nuit.