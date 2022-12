Une fin d’année sous tensions: la Corée du Nord tire un missile balistique «non identifié»

Le lancement intervient après un an d’essais d’armes sans précédent par la Corée du Nord, y compris le lancement de son missile balistique intercontinental (ICBM) le plus avancé en novembre. Les Etats-Unis et la Corée du Sud préviennent depuis des mois que Pyongyang s’apprête à effectuer son septième essai nucléaire, le premier en cinq ans.

Kim Jong-un a affirmé en 2022 qu’il souhaitait que la Corée du Nord détienne la force nucléaire la plus puissante du monde. Il a déclaré « irréversible » le statut d’Etat nucléaire de son pays.