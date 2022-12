Les dirigeants français et allemand inviteront à la confiance pour la nouvelle année

2022 aura été une année chargée, avec l’irruption de la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les prix de l’énergie et donc sur le portefeuille des Français, mis à rude épreuve alors même qu’ils subissent encore les soubresauts de la pandémie de Covid-19.

Or, à l’orée de 2023, le conflit meurtrier en Europe ne semble pas trouver d’issue, malgré les appels à une négociation à terme avec la Russie qu’Emmanuel Macron répétera peut-être samedi soir. Et l’inflation n’est pas sur le point de ralentir, tandis que la menace de coupures de courant au cours de l’hiver n’est pas encore écartée.

Face à ce sombre paysage, le président français aimerait insuffler un peu plus d’optimisme et de consensus dans cette France qui, sous sa houlette, a traversé nombre de crises en tous genres.

En Allemagne, le chancelier devrait aussi appeler la population à aborder la nouvelle année avec confiance et vigueur dans son allocution de Nouvel An, dont la transcription a déjà été distribuée vendredi.

Il soulignera la cohésion et la force constatée dans son pays, mais aussi au sein de l’UE et de l’OTAN face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’Allemagne est un pays « fort », va appuyer le dirigeant. « Un pays qui oeuvre avec dynamisme et rapidité pour un avenir sûr et meilleur. Un pays qui ne laisse personne en arrière, en ville ou à la campagne, jeune ou vieux, nantis ou non, né ici ou arrivé plus tard ».

L’histoire de l’année 2022 est celle d’un pays « dans lequel nous protégeons les autres ». Dans ce contexte, le chancelier fera mention des 29 millions de personnes qui ont été impliquées dans du bénévolat et l’immense compassion et volonté à vouloir aider que nombreux ont déployé au service des réfugiés ukrainiens.