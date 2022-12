L’horreur familiale ce vendredi soir à Vaudignies: un papa asperge son ex-femme d’essence et se donne la mort avec ses enfants, «on vit à une époque où on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens»

Un conflit a éclaté entre les deux anciens conjoints en fin d’après-midi ce vendredi. Le couple avait leurs deux enfants en garde alternée et le papa les ramenait chez leur maman rue de Quièvremont à Vaudignies. Pour une raison que l’on ignore, l’homme a alors aspergé son ex-femme d’essence avant de prendre la fuite avec ses deux enfants en voiture. Le véhicule a été retrouvé en feu à une centaine de mètres de la maison. Au total, quatre victimes. La dame brûlée dans la maison et trois corps calcinés dans le véhicule dont les deux jeunes enfants. Un geste désespéré qui semblait prémédité puisque l’homme avait pris soin d’emporter de l’essence avec lui.

« J’étais chez moi et mon épouse m’a dit qu’il y avait une ambulance dans la rue. Nous sommes dans un village au milieu des champs, il ne se passe pas souvent grand-chose. Nous avons d’abord cru à un voisin malade. Mais ensuite, il y a eu de la fumée qui se dégageait et à plusieurs mètres une voiture enflammée. Là, on a compris qu’il y avait un truc bizarre. Une ambulance est arrivée avant les pompiers et on a demandé à tout le monde de s’écarter. J’ai toujours habité le village, je n’ai jamais vu ça, je ne vais pas dormir de la nuit, quel drame ! ». Sur place, l’appui psychologique est venu soutenir les pompiers et les ambulanciers fortement choqués après cette intervention.