Attention cela pourrait vous coûter très cher ce soir: de 179 à 16.000 euros d’amende…

Pour éviter le pire, et dissuader les mauvais comportements, la police veillera avec, ici et là, plusieurs contrôles routiers visant notamment l’alcoolémie des conducteurs. Un alcootest qui vise à déterminer si les automobilistes derrière le volant sont S (safe), A (alarme) ou P (positif). Dans ces deux derniers cas, les personnes sont invitées à se soumettre à un test d’haleine pour déterminer le taux d’alcool exact dans le sang. « Ce niveau déterminera en fin de compte la sévérité de votre peine », explique Stef Willems de VIAS au Laaste Nieuws.

Pour le bien de tous et le votre, les conducteurs qui prendront le volant ce soir doivent être ceux qui n’ont pas bu ! « Compter les verres est de toute façon une mauvaise idée », ajoute Stef Willems. Et s’il fallait un dernier argument pour vous convaincre, peut-être que les sommes demandées en cas de contrôle positif le feront. Pour rappel : entre 0,5 et 0,8 gramme d’alcool dans le sang, vous devrez payer 179 euros d’amende (et immédiatement) avec un retrait de permis en prime de 3 heures ; si le taux d’alcool dans le sang dépasse les 1,5 gramme, votre dossier passera immédiatement au tribunal avec une amende entre 1.600 et 16.000 euros !