Le réveillon du nouvel an ne sera pas joyeux pour le restaurant emblématique de Giulio et Mireille: «Les clients repartent en larmes»

Une dernière danse. Un dernier soir. Ce samedi 31 décembre, Giulio Lopopolo et son épouse Mireille Vanhauw vont bien ouvrir les portes de leur restaurant « Vigiliae ». L’ultime ouverte pour le couple de restaurateurs de Tirlemont qui a décidé de prendre un repos bien mérité. Il faut dire que Giulio est dans le milieu depuis 1974 !

C’est en 1978 qu’il a intégré le « Vigilae » avant d’en devenir le gérant en 1995. Un restaurant qu’il a dirigé, selon ses dires, avec « beaucoup de passion et d’amour ». Pour la dernière fois ce soir, il utilisera cette passion et cet amour pour servir ses derniers menus. « Cela va faire bizarre », confie-t-il au Nieuwsblad. « Mais c’est la bonne chose. Nous avons vécu des moments incroyables. Nous avons accueilli jusqu’à quatre générations ici et certains clients sont devenus de véritables amis. Les clients repartent en larmes depuis que l’on a annoncé notre fermeture. Mais maintenant, nous allons profiter un peu et passer plus de temps avec nos quatre petits-enfants », explique-t-il.