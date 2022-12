Les premiers mots de Cristiano Ronaldo après son transfert à Al-Nassr: «Beaucoup d’ambitions et de potentiel»

A 37 ans, Cristiano Ronaldo s’est engagé officiellement pour deux ans et demi avec le club saoudien d’Al-Nassr ce vendredi soir. Sans contrat depuis fin novembre, l’attaquant portugais retrouve enfin un club. Après l’officialisation, l’ancien joueur du Real Madrid a adressé quelques mots.

Cité sur le compte Twitter de son nouveau club, avec son mythique numéro 7, Cristiano Ronaldo s’est dit « impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent. » L’ancien joueur de Manchester United ajoute ensuite : « La vision d’Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante, on a pu voir durant la Coupe du monde que l’Arabie saoudite était un pays avec beaucoup d’ambitions et de potentiel. (…) Je suis très heureux de découvrir le championnat saoudien, avec le club d’Al-Nassr. Je suis là pour aider mon nouveau club à progresser. On va travailler ensemble pour la réussite d’Al-Nassr. » ajouté dans un communiqué publié par l’agence de communication qui le représente.

Le président du club Musalli Al-muammar s’est montré très enthousiaste après la signature de Ronaldo : « C’est l’Histoire qui est en train d’être écrite. Ce transfert va non seulement inspirer notre club pour qu’il décroche encore plus de succès mais il va inspirer notre championnat, notre pays et les futures générations de garçons et de filles pour donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Après dix journées de championnat, Al-Nassr occupe actuellement la deuxième place du championnat saoudien derrière Al-Shabab.