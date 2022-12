Deux légendes du football anglais taclent Cristiano Ronaldo après son transfert en Arabie saoudite: «Une triste fin»

C’était dans l’ère du temps, Cristiano Ronaldo a bien rejoint l’Arabie saoudite et le club d’Al-Nassr, ce vendredi. Le joueur portugais a paraphé un contrat de deux ans et demi à la clé, avec des revenus estimés à 200 millions d’euros par an. Une fin de carrière que Gary Neville et Jamie Carragher désapprouvent complètement.

Au micro de Sky Sports, Jami Carragher a réagi au transfert de Cristiano Ronaldo : « C’est une triste fin pour lui.Ronaldo a terminé sa carrière avec une interview chez Piers Morgan alors que Lionel Messi vient de gagner la Coupe du monde. Ce n’est pas la meilleure façon de partir », ajoute-t-il d’un ton très froid.

Reconverti en tant que consultant, l’ancien joueur de Manchester United Gary Neville constate la même chose : « Nous allons le voir beaucoup moins, évidemment. Cela nous dit deux choses. Premièrement, que l’Arabie saoudite prend le football au sérieux. Ils essaient de renforcer le championnat. Mais pour Cristiano, je pensais qu’il voudrait rester, pour le reste de cette saison au moins, dans l’un des grands championnats d’Europe et marquer plus de buts. Et potentiellement trouver un club de Ligue des champions. »

Cependant, il nuance toutefois : « Cela me fait dire que l’offre est stupéfiante. Peut-être que le club qu’il voulait en Europe ne s’est pas présenté à lui et que c’était l’option qu’il devait choisir. Mais il y a de la tristesse, dans le sens où nous avons probablement vu Ronaldo jouer pour la dernière fois au plus haut niveau. Je pense que nous aurions pu continuer à le voir à Old Trafford si les deux parties avaient géré les choses différemment. »

Al-Nassr est actuellement deuxième du championnat d’Arabie saoudite avec deux points de retard sur Al-Shabab. Reste à savoir désormais quand Cristiano Ronaldo jouera son premier match avec son nouveau club.